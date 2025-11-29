玄関近くに車を置けることを優先し、マンションではなく一戸建てを選んだという人は少なくありません。「仕事や趣味で車は欠かせない」「将来はもう一台増やしたい」「来客のためにも2台分は確保したい」など、余裕のある駐車スペースを重視した結果、思わぬトラブルに巻き込まれてしまったケースもあるようです。【漫画】まるで「通り沿いの共有駐車場」のような状態に…（全編を読む）夫からの説得でオープン外構に2台分の駐車ス