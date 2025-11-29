「大王製紙エリエールレディス」でツアー初優勝を遂げたウー・チャイェン（台湾）。2020年に台湾でプロ転向して台湾ツアーを戦ったが、22年の日本のプロテストに合格し、本格参戦3年目での涙の優勝だった。クラブのこだわりも聞いてみた。【写真】ウェッジは2本とも穴が空いていた！アイアンシャフトは80gの『スチールファイバー』でウェッジシャフトは115gの『DG』クラブ契約フリーのウーのキャディバッグを覗くと、ウッド系は