DeNAは29日、ダヤン・ビシエド内野手（36）、ハンセル・マルセリーノ投手（23）と来季の選手契約を結ぶことになったと発表した。24年まで中日で9シーズンプレーしたビシエドはメキシコリーグを経て、今年7月にDeNA入団。43試合で打率.259、2本塁打、6打点の成績で、左脚を痛めてクライマックスシリーズ（CS）は欠場した。ドミニカ共和国出身の右腕マルセリーノは22年に育成選手としてDeNA入りし、独立リーグへの派遣を経て24年