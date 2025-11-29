29日朝の熊本県内は冷え込みが強まり、ほとんどの地域で今シーズンの最低気温を記録しました。 阿蘇市乙姫では午前7時31分に－3.1℃と今シーズン最低を記録しました。29日の県内は晴れの天気となり、雲が少なかったことから、地表の熱が空へ逃げる放射冷却現象の影響で平年より4℃前後、気温が低くなりました。県内18か所の観測地点のうち17か所で今シーズン最低となりました。 この冷え込みで、天