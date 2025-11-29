俳優の高橋克典（60）が、11月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。37歳で同番組に初出演した際のVTRが紹介されると、「大変失礼いたしました」と“謝罪”する場面があった。【映像】高橋克典、37歳（2002年）の出演姿元々は歌手として芸能界入りした高橋。司会の黒柳徹子は「初めは歌手デビューだった。『ザ・ベストテン』も終わっちゃってたし、歌手のあなたとお目にかかっていればそれが本職だってわかって