ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第3話が23日に配信された。※以下、ネタバレあり『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット○ユマとケントの仲睦まじい姿をアキヨシが目撃第3話では、ユマが共同生活を送る“House”のサウナにケントを誘い、今の気持ちを確かめた。ユマが「みんなとデート行きたいと思う?」と聞くと、ケントは「別に思わない。結局いろん