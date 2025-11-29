前の話を読む。佐野はサトコを心配し、ミスの処分について上司に確認した。上司からは不問と聞かされ安堵する佐野。そしてサトコの入社の経緯を聞かされ、佐野と上司はサトコを心配する。■サボるだけじゃ足りない!?■サトコを追い詰める横田■言うべきことは言わねば！■きっぱり！サトコは1日休んで仕事に戻りました。しかし横田のサボりは変わっていませんでした。それだけでは飽き足らず横田は「サトコが佐野を狙っている」と