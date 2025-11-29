東京スカイツリーのお膝元・東京ソラマチ(R)に、セサミストリートのPOP UP STOREが初登場！2025年12月3日(水)から25日(木)までの期間限定で、エルモやクッキーモンスター、アビーなど人気キャラクターの限定グッズが大集結する。特に注目したいのが、“ゆめかわ”なアビー×リトルツインスターズのコラボアイテムと、グルマンディーズのLOVEシリーズ新商品。さらにエルモ＆アビーのグリーティングイベントも開催決定と、クリスマス