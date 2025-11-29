皇居・乾通りの秋の一般公開が、きょうから始まりました。記者「普段はなかなか立ち入ることができない場所なんですが、この期間だけは皇居の紅葉を楽しむことができます」きょうから始まった一般公開では、およそ750メートルの並木道で色づいたイロハモミジやトウカエデなどを見ることができます。訪れた人たちは、秋晴れの下、写真を撮るなどして見ごろを迎えた紅葉を楽しんでいました。訪れた人（香港から）「（皇居は）初めて