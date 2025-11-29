MLB Japanが11月24日、Instagramを更新。「WS第7戦で1番熱かった場面は？」と動画を公開した。 「【 #ドジャース 】ドラマチックな展開となった #ワールドシリーズ 第7戦」と投稿されたのは、第7戦の名場面の動画。9回裏にパヘスがフライをキャッチしたシーンや、9回表にロハスが同点打を放ったシーン、山本由伸（27）が中0日でリリーフを務めた場面など3つのシーンが投稿された。