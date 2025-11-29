プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2025年11月26日、自身のインスタグラムを更新し、ブラウンのブルゾン×デニムの私服コーデを披露した。「早く着たくてたまらなかった」本田さんは、ハッシュタグ「#まりんのふく」を添えて、「イチョウ並木が色付く前の頃」とつづり、秋らしいブラウンを取り入れたデニムコーデを投稿。「早く着たくてたまらなかった秋服とセールで2千円台で買えたお気に入りデニムだい！」と報告し