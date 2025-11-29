2009年から15年所属した川崎でも常に出場を続けられたわけではない。それでもその時々で、自分には、チームには何が必要かを考え、川崎が築いた黄金時代にピッチ内外で大きく貢献してきた。そんな登里享平が史上145人目として達成したJ1通算300試合出場。左膝に怪我を抱えながら歩き続ける彼の挑戦を改めて追ってみた。（第３回／全３回）――◆――◆――300試合出場を積み重ねてきた登里享平にとって、忘れられないゲームが