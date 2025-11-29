最終決戦に、間に合った。クラブ史上初のJ１昇格を目ざす水戸は、11月29日に行なわれるJ２最終節で大分とホームで対戦する。試合に先立ち、発表されたメンバーに「渡邉新太」の名前があった。ここまでチームトップの13得点をマーク。貴重な得点源は、９月の30節・いわき戦で負傷。右膝内側側副靭帯損傷と診断された。 以降は戦列から離れていたが、懸命のリハビリの末、絶対エースは最後の大分戦で待望の復帰を果たし