県内でクマの目撃が止まりません。 【写真を見る】県内で "緊急銃猟" によるクマの駆除相次ぐ今週は庄内町、鮭川村、飯豊町、米沢市で11月に入ってからのクマ目撃件数は400件超依然として異常なペース（山形） 県によりますと今月２３日までのクマの目撃件数は２６０４件でした。 今月に入ってからの目撃件数は４３１件となっています。 先月１か月間の目撃件数８２９件にくらべ減少傾向にあるものの、依然として