テレ朝・山本雪乃アナウンサー（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身の義姉が元TBSアナウンサーの加藤シルビアさん（39）であることを明かした。「こちら、私の義姉、シルビアさんです！」とシルビアさんとのショットを投稿。「兄と結婚してくれて、9年。シルビアさんのおかげで、かわいくて楽しい4人の甥姪のおばになれました」とつづった。「硬軟どちらでも輝くアナウンサーとして活躍する姿を、家族になる前か