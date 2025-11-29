【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが、バンド結成20周年の最終日となる2026年3月31日と21周年をスタートさせる4月1日に、『都会のラクダSP at 日本武道館 ～ ラクダフロムトウキョウジャパン ～ 』と銘打った東京・日本武道館単独公演を開催する。 ■公式FCではチケットの先行受付が開始 SUPER BEAVERのオフィシャルファンクラブである友の会ではチケットの先行受付を実施中だ。 また、1