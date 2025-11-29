女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦THEW2025」は29日、12月13日午後7時から日本テレビ系で生放送される決勝の審査員と大会サポーターを発表した。審査員を務めるのは、7度目となる笑い飯・哲夫（50）、アンガールズ・田中卓志（49）、5度目の麒麟・川島明（46）、4度目のハイヒール・リンゴ（64）、友近（52）、2度目のさらば青春の光・森田哲矢（44）と、大会初審査員となる霜降り明星・粗品（32）の7人。大会サ