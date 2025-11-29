2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が27日、自身のブログを更新。長男（13）と次男（9）それぞれに“別メニュー”を用意した、“ぜいたくな”夕食を公開した。【写真】「美味しいの最上級」山田花子、長男＆次男それぞれに作り分けた夕食山田は、「今日の晩ごはん」と書き出し、夕食メニューを紹介。「それぞれ大好物作ってあげたよ」と明かし、次男には、ハートのオムライス、オクラ、ブロッコリー、味噌汁。長男には、吉野