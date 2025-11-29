フジテレビで放送された、野性味あふれる筋肉美、唯一無二のダンス＆ボーカルグループ“HUNKユニット”を発掘するオーディション番組「BEASTAGE」から生まれたBEAST系ユニット・└BHNX┘（ビーハンクス）が、29日にデビューシングル「BURN/ROAD」を配信開始した。グループ名には「BEAST」（野獣のようなエネルギー）、「BE」（存在する/なれ）、「BEYOND」（限界を超えて進化する）の「B」が象徴する力強さに、「HUNKS」（た