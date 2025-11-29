管理栄養士のゆきぼむです。今回は、人気料理研究家平野レミさんのカリカリチーズの「羽つきかぼちゃ」を作ってみました！小麦粉は不使用ですが、ピザのような食感を楽しめる不思議な一品。かぼちゃとチーズだけでとっても簡単にできちゃいますよ！【詳細】他の記事はこちらカリカリチーズの「羽つきかぼちゃ」を作るのにかかる時間約10分カリカリチーズの「羽つきかぼちゃ」のカロリー約190kcal／1人分カリカリチーズの「羽つきか