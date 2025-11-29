女優の上白石萌音（27歳）が、11月28日に公開された「MUSIC STATION」公式YouTubeチャンネルで、今年中にやっておきたい目標を語った。「なんでもないや（movie ver.）」「奇跡のようなこと」の2曲をMステで披露した上白石萌音が、「今年中にやっておきたい目標」として、「私は電子マネーの登録と設定です」とコメント。上白石は「あの、まだ、アナログで生きてまして。でもね、何かとこう、友だちと割り勘した時とかな折半した時