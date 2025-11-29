英メディアが伝えた2026年北中米共催ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選会を前にさまざまな予想が世界中でされているが、英メディア「ギブ・ミー・スポーツ」ではスーパーコンピューターによるシミュレーションを実施したという。その結果、イングランドが1966年大会以来の優勝を果たす予想になった一方で、日本代表には意外な結果が示された。来年に行われる祭典は、米ワシントンで現地時間12月5日に組み合わせ抽選会が行