愛媛県にある四国電力・伊方原発で事故が起きたという想定で、政府が防災訓練を行いました。高市総理「関係府省庁・関係機関が一体となって事態の早急な収束と国民の皆様の安全確保を最優先に全力で対処してまいります」訓練は伊予灘沖を震源とした地震により、運転中の伊方原発3号機が緊急停止した想定で行われました。高市総理は、原子力災害対策本部を開き、オンラインで被災した県の知事などと被害状況の確認などを行いました