コクヨは、IoT（モノのインターネット）文具「しゅくだいやる気ペン NST-YRK2」を2025年12月上旬に発売。鉛筆に取り付けると、日々の努力を"見える化"できる「しゅくだいやる気ペン」がリニューアルされた。小学校高学年でも楽しめる「学び機能」を追加センサー付きのアタッチメントを鉛筆に取り付けてスマートフォンアプリと連動させ、勉強への取り組みに応じて溜まった「やる気パワー」をアプリに取り込むことで、子どもの日々の