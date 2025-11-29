死者が128人にのぼっている香港のマンション火災。発生から初めての週末を迎えたきょう、現場近くには多くの人が献花に訪れています。現場となったマンションの近くには朝から臨時の献花場所が設けられ、多くの人が訪れています。献花に訪れた人「大変心が痛みます、テレビのニュースを観ると涙が止まりません」「非常に心を痛めるほかに怒りもあります。なぜ香港でこのようなことが発生したのか本当に分かりません」この火災では