ダイソーをパトロール中、ふと目に留まったミニテーブル。本来の用途「じゃない」使い方で活躍する便利なアイテムで、フェイクグリーンを飾ったり、小物のディスプレイにもぴったり。お値段550円（税込）と安いのに、プチプラアイテムとは思えないほどしっかりとした作りで、コストパフォーマンスの高さに驚きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペット用テーブル価格：￥550（税込）サイズ（約）：35cm×19cm×10cm