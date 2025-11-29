2014年9月に初のテスト飛行を行うエアバスA320neo/Eric CAbanis/AFP/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）欧州の航空機製造大手エアバスは、太陽フレアのような強力な太陽嵐により操縦士が一部の機体を制御できなくなる恐れがあることを確認した。A319、A320、A321を含む同社のA320シリーズの機体がこれに該当するという。世界で最も売れ筋の単通路型旅客機であるこれらの機体約6000機が修理を必要とする事態になっている。