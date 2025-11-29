10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1995年12月８日号掲載の『世界でネットが悪用されて「パソコン通信」で浸透する?危ないドラッグ?リスト』を紹介する。『Windows 95』が発売されたことでPCが一気に普及した1995年は日本の「インターネット元年」とも呼ばれる。しかし、まだこの当時は、インターネットよ