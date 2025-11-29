セリアで見つけた爪切りが想像以上に優秀で驚きました！よくある携帯用爪切りと違い、秀逸な形がポイント。フタを開けると形を変えることができ、爪切りをしっかりと握り込んで切ることができます！コントロールしやすく、外出先での爪切りも失敗知らず。やすりも付いていて便利です。サクサク切れて使い心地も良いですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリムコンパクト爪切り価格：￥110（税込）販売ショップ：セリ