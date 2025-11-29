女優の有村架純が28日、自身のインスタグラムを更新。26、27日、神奈川県・横浜アリーナで開催された乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートへの感想をつづった。【写真】乃木坂46卒業の久保史緒里へメッセージを贈った有村架純2016年9月に3期生として加入した久保は、約9年間にわたり人気メンバーとしてグループをけん引。卒業コンサートは2日間でセットリストを変える構成となり、久保の乃木坂46への愛情が随所に詰め込まれた