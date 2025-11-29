人口減少率が最も高い秋田県・青森県・岩手県の北東北三県で飲料事業を展開するみちのくコカ・コーラボトリング（本社:岩手県盛岡市）は、「コカ・コーラ」や自販機台数のシェアアップに注力して、北東北3県で最も愛される飲料会社を目指していく。総務省が今年4月に発表した2024年10月1日現在の人口推計によると、47都道府県で最も人口減少率が高いのは秋田県（−1.87％）で、次いで高いのは青森県（−1.66％）、岩手県（−1.