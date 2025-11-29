◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場、芝２０００メートル）京都２歳Ｓには、Ｇ１馬レシステンシアの半弟バルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）ら将来性豊かな若駒１１頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。（１）ネッタイヤライ金羅助手「この中間は乗った感触よりも時計が出ている」（２）カラペルソナ斉藤崇調教師「クロワデュノー