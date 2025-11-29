静岡県沼津市と都市再生機構、空中店舗事業のフィル・カンパニーなどが進めるJR沼津駅南口の西武百貨店沼津店跡再開発で、拠点名称が「NUMAZU JAMS（ヌマヅ ジャムズ）」に決まった。沼津市の頼重秀一市長らが開発予定地でセレモニーを開き、明らかにした。近く工事に着手し、2026年秋ごろの開業を目指す。【こちらも】福岡のマリノアシティ跡地、三井アウトレットパーク福岡が着工2027年春開業へ沼津市は沼津港周辺でジャズ