20人に告白された過去を持つボディビル日本一に輝いた“イケメン高校生”の日常生活に密着。特技は料理だが、良質な筋肉を維持するための信じられないほどの卵の量を使う様子や、朝からお手製のローストチキンを調理する様子が公開された。【映像】イケメン高校生が作った豪華朝食とお弁当（お手製ローストチキンも）ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱの