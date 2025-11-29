こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。チークもリップも顔の印象を左右するものですが、苦手意識がある方もいるかもしれません。今回は、メイク苦手さんこそやってみてほしい、垢抜けメイクチーク・リップのやり方についてご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?チークは入れる前の土台作りがマストどのパーツでも土台作りは発色を良くしたり、色むらやくすみを防止するためにも大事な工程です。チ