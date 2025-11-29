グラビアアイドルとして活躍したタレントの井上晴美（51）が28日配信のABEMA「ダマってられない女たちseason2」（金曜後10・00）に出演。ブレーク当時の心境を語った。90年代にグラビアで一世を風靡（び）した井上。現在は3人の子供と熊本に移住しシングルマザーとして生活している。井上は16歳で「桜っ子クラブ桜組」でアイドルデビュー。「女だらけの水泳大会とか、アイドルが水着になって水泳。アイドルが水着っていう