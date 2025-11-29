12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で、芦澤竜誠との対戦でついにRIZINデビューを飾る“安保瑠輝也の弟子”ことジョリー。会見ではいきなり芦澤に乱闘を誘発するなど、BreakingDownで鍛えたマイクパフォーマンスで存在感を発揮した。【インタビュー動画】RIZIN初参戦のジョリー「他のBreakingDown勢とは違う」安保瑠輝也への思いや芦澤竜誠との因縁を告白昨年6月に朝倉未来