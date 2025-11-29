【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）【映像】「魔法のノールックパス」で絶品アシストバスケットボール日本代表のPG富樫勇樹が流石の“神パス”でアリーナを沸かせた。C川真田紘也のシュートをお膳立てしたビハインドパスが脚光を浴びている。日本は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイとホー