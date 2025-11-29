28日に69歳で亡くなった安曇野市の太田寛市長の献花台が29日から市役所に設けられています。献花台は安曇野市役所1階のロビーに設けられたもので、29日は午前中から訪れた人が花を手向け、静かに手を合わせていました。訪れた人は「なんでこんなに早く亡くなったのか。残念だし、無念ですね」「非常にさみしいです。長い間本当にありがとうございましたとご挨拶だけさせていただきました」太田寛市長は副知事などを務めた後