県内で書道を習っている児童や書道部で活動する生徒らによる作品展が29日から徳島市の県立文学書道館で開かれています。この作品展は、県内の書道教室に通う小学生や学校の書道部で活動している中学生、高校生の技能の向上などを目的に毎年開かれています。会場には県内の児童や生徒が書いた250点の作品が展示されています。今年は戦後80年をテーマに学年ごとに課題の文字が決められています。全体の中で最優秀とされる特別