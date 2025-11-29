南砺市特産の冬の味覚「かぶら寿し」の漬け込みが、最盛期を迎えています。米こうじで漬け込まれ、魚の切り身が挟まれたカブは、歯ごたえがありほどよい甘みが感じられます。南砺市遊部川原の三和食品では、「かぶら寿し」の漬け込みがピークを迎えています。工場に米こうじのほのかに甘い香りが広がる中、従業員が塩漬けにしたカブにブリの切り身をはさみ、米こうじを入れてかぶら寿しを漬け込んでいました。カブに挟む魚は