11月27日、日向坂46・上村ひなのが自身のオフィシャルブログを更新。後輩の5期生メンバーへの思いを綴った。【関連】日向坂46の5期生が『新参者』全10公演を完遂！ツアーと並行した挑戦づくしのライブで成長見せる上村は、自身のブログの中で、「昨日は五期生の『新参者 二〇二五』千秋楽を会場にて見届けることができました。」と、日向坂46の5期生による単独ライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の千秋楽を見届