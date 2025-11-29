日本航空（JAL）は、「JALのトライセール」を12月2日から5日まで開催する。片道最低運賃は以下の通り。一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となる。対象運賃はプロモーション。搭乗期間は2026年1月6日から2月28日まで。いずれも設定席数には限りがあり、一部便は対象外となる。・東京/羽田発着女満別・旭川・釧路・帯広・函館・高知（7,700円）、青森・三沢・山形・鹿児島（8,250円）、福岡・出雲・宮崎（8,800円）、長崎（9,3