¥ª¥³¥¨¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆÍÁ³¤Î°ìÊó¤Ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤¤¤äÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£11·î28Æü¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Ûµð¿Í¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤¬¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯¡ªËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ËÄ¾·â¤·¤¿Âè1¹æ¥¢¡¼¥Á¤Î±ÇÁü¡ÖÍèµ¨°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤âÅöµåÃÄ¤â¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤¬³¤³°