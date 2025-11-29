27日、霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシが豚熱に感染していたことが分かりました。県内で4例目の感染確認です。県によりますと27日、霧島市で野生のイノシシ1頭が死んでいるのが見つかりました。遺伝子検査の結果、28日、豚熱の陽性が確認されたということです。県内で4例目の感染確認です。散布している豚熱ワクチンによるものではないということです。