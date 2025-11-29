函館市の住宅に母親の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いで５８歳の男が送検されました。死因は病死で死後およそ２週間経過していることが分かりました。函館市の無職・早川 広容疑者５８歳は死体遺棄の疑いで身柄を検察庁に送られました。同居する母親の圭子さん８９歳の遺体を自宅に放置し遺棄した疑いが持たれています。圭子さんはトイレ前の廊下で仰向けに倒れた状態で発見されていて、遺体に目立った外傷はありませんでした