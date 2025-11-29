往年の名選手たちが集うカープレジェンドゲームが29日開催されます。球場には大勢のファンが詰めかけています。■ファン「かっとばせ 浩二！」3年半ぶりの開催となるカープレジェンドゲーム。マツダスタジアムには、試合前から多くのファンが集まりました。2025年は被爆80年と、カープ初優勝から50年の節目で、「未来へつなぐ平和への思いカープとともに」をテーマに、紅白戦などが予定