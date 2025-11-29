皇居では、29日から乾通りの秋の一般公開が始まりました。乾通りの一般公開初日の29日、開門の午前9時には皇居におよそ500人の行列ができました。乾通りの一般公開は、上皇さまの傘寿・80歳を記念し2014年に始まったもので、桜の時期の春と紅葉が見ごろとなる秋の年に2回行われています。JR東京駅側の坂下門から入り、乾門へ抜けるおよそ750メートルの並木道のコースで、訪れた人たちは普段は入れない皇居の中で、鮮やかに色づいた