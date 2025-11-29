元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が２９日、兵庫・姫路市で行われた「明治安田ＪリーグウォーキングｉｎＨＩＭＥＪＩ」に参加した。約２００人の参加者のほか、この日は地元出身のスノーボード選手である嶋崎珀（１６）やあしなが募金を行ったあしなが学生も３キロのウォーキングで汗を流した。武田氏は、今回の活動を通して健康活動の大切さを呼びかけ、Ｊリーグのタイトルパートナーを務めるなどサッカーの支援に力を入れ