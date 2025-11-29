米スポーツサイト「ファンサイデッド（ＦＳ）」は２８日（日本時間２９日）にポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）の獲得を視野に入れているブルージェイズのライバルとしてパイレーツが浮上したと報じた。米スポーツサイト「アスレチック」はパイレーツの「より現実的な補強候補」として岡本を挙げたのだ。サイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（２３）ら強力投手陣を擁するパイレ